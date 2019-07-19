Son Dakika Haberleri: Liverpool FC'nin ABD'deki ilk gününün perde arkası
Son Dakika Spor Haber

Liverpool FC'nin ABD'deki ilk gününün perde arkası

1 saat önce

Jürgen Klopp'un tarafının ABD turnesinde ilk maçlarına hazırlanırken, Notre Dame Üniversitesi'ndeki ilk eğitim gününe Reds'in sahne arkasından en iyi şekilde erişin.

Jürgen Klopp'un tarafının ABD turnesinde ilk maçlarına hazırlanırken, Notre Dame Üniversitesi'ndeki ilk eğitim gününe Reds'in sahne arkasından en iyi şekilde erişin.
Liverpool FC'nin ABD'deki ilk gününün perde arkası
Amerika Birleşik Devletleri, Jürgen Klopp, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Altının ons fiyatı son 6 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte güncel fiyatlar Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi Karısına boşanma davası açan kocaya koruma kararı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:21:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liverpool FC'nin ABD'deki ilk gününün perde arkası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]