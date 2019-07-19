Liverpool FC'nin ABD'deki ilk gününün perde arkası
1 saat önce
Jürgen Klopp'un tarafının ABD turnesinde ilk maçlarına hazırlanırken, Notre Dame Üniversitesi'ndeki ilk eğitim gününe Reds'in sahne arkasından en iyi şekilde erişin.
Jürgen Klopp
'un tarafının ABD turnesinde ilk maçlarına hazırlanırken, Notre Dame Üniversitesi'ndeki ilk eğitim gününe Reds'in sahne arkasından en iyi şekilde erişin.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05
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