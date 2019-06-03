Liverpool FC Şampiyonlar Ligi Galipleri Kupası Parade
22 dakika önce
Reds 'Şampiyonlar Ligi kupa geçit töreninden en iyi bitleri göz atın. Cumartesi günü Madrid'de finalde Tottenham Hotspur'u yenen Liverpool takımını görmek için binlerce kişi çıktı. Jurgen Klopp'un adamları kulüpleri altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
Reds 'Şampiyonlar Ligi kupa geçit töreninden en iyi bitleri göz atın. Cumartesi günü Madrid
'de finalde Tottenham Hotspur
'u yenen Liverpool
takımını görmek için binlerce kişi çıktı. Jurgen Klopp
'un adamları kulüpleri altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor.
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