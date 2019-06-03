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Liverpool FC Şampiyonlar Ligi Galipleri Kupası Parade

22 dakika önce

Reds 'Şampiyonlar Ligi kupa geçit töreninden en iyi bitleri göz atın. Cumartesi günü Madrid'de finalde Tottenham Hotspur'u yenen Liverpool takımını görmek için binlerce kişi çıktı. Jurgen Klopp'un adamları kulüpleri altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor.

Reds 'Şampiyonlar Ligi kupa geçit töreninden en iyi bitleri göz atın. Cumartesi günü Madrid'de finalde Tottenham Hotspur'u yenen Liverpool takımını görmek için binlerce kişi çıktı. Jurgen Klopp'un adamları kulüpleri altıncı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırıyor.
Liverpool FC Şampiyonlar Ligi Galipleri Kupası Parade
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 
Jurgen Klopp, Tottenham Hotspur, Liverpool, Spor
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