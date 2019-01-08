Son Dakika Haberleri: Liverpool Federasyon Kupası'ndan Elendi

Liverpool Federasyon Kupası'ndan Elendi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Federasyon (FA) Kupası 3. turunda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek elendi.

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İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, Federasyon (FA) Kupası 3. turunda Wolverhampton'a 2-1 yenilerek elendi.

Wolverhampton, sahası Molineux Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını, Jimenez'in 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde bitirdi.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Liverpool, Origi'nin 51. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Fakat Wolverhampton, 4 dakika sonra Neves'in kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

70. dakikada Salah ve Firmino'nun oyuna dahil olması da Liverpool'un sonucu değiştirmesine yetmedi ve Wolverhampton, İngiltere Federasyon Kupası'nda 4. tura yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: AA

Liverpool, Spor
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