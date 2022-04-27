Liverpool finale göz kırptı - Son Dakika
Üye Girişi

Liverpool finale göz kırptı

27.04.2022 23:47
Liverpool finale göz kırptı

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Villareal'i 2-0 mağlup ederek final bileti için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool, İspanyol temsilcisi Villareal'i 2-0 mağlup ederek final bileti için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Liverpool, Anfield Stadyumu'nda Villarreal'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, Mane ve Sallah ile önemli pozisyonlar bulsa da ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool oldu. 53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Jordan Henderson'un ortasında Pervis Estupinan'a çarpan top kaleci Rulli'yi de yanıltarak ağlara gitti ve İngiliz ekibi 1-0 öne geçti. 55. dakikada Salah'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Rulli ile karşı karşıya kalan Mane topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu golle iyice rahatlayan Liverpool, farkı çoğaltmak için ataklarını sıklaştırsa da 90 dakikanın sonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs'ta El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.

(Turgay Kılıç/İHA)

Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı
Liverpool finale göz kırptı

YORUMLAR
500
Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti! Liverpool, gözünü milli forvet Enes Ünal'a dikti! Hatay'da göz gözü görmüyor: Toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu Hatay'da göz gözü görmüyor: Toz taşınımı sabah saatlerinde etkili oldu

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Liverpool finale göz kırptı - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:17:14. #1.13#
SON DAKİKA: Liverpool finale göz kırptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement