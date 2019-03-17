Liverpool, Fulham Deplasmanından 3 Puanla Döndü

Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Premier Lig'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 26. dakikasında Roberto Firmino'nun asistinde Sadio Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 74. dakikada eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in golü ile eşitliği yakaladı. Daha sonra 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren James Milner, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 76'ya çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükselirken, Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.



(İHA)

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