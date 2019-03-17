Son Dakika Haberleri: Liverpool, Fulham Deplasmanından 3 Puanla Döndü

Liverpool, Fulham Deplasmanından 3 Puanla Döndü

41 dakika önce

Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Liverpool, Fulham Deplasmanından 3 Puanla Döndü, System.String[]
Liverpool Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Premier Lig'in 31. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın 26. dakikasında Roberto Firmino'nun asistinde Sadio Mane'nin golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 74. dakikada eski Beşiktaşlı Ryan Babel'in golü ile eşitliği yakaladı. Daha sonra 81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren James Milner, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadelede başka gol olmayınca Kırmızılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Puanını 76'ya çıkaran Liverpool maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yükselirken, Fulham ise 17 puanla 19. sırada kaldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

Fulham, Liverpool, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tolga Ciğerci Sezonu İyileşemeden Tamamlayacak Gri Listedeki Terörist, K.Irak'taki Operasyonda Öldürüldü Yeni Zelanda'daki Saldırıda, Teröriste Silahsız Karşı Koyan Kahraman Göçmen Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 19:57:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liverpool, Fulham Deplasmanından 3 Puanla Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]