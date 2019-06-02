Son Dakika Haberleri: Liverpool Hayranları Altıncı Şampiyonlar Ligi Ünvanını Kutladılar
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Liverpool Hayranları Altıncı Şampiyonlar Ligi Ünvanını Kutladılar

1 saat önce

Tottenham'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kazandıktan sonra, Liverpool taraftarları, Kırmızılar Avrupa Şampiyonası'nı altıncı kez taçlandırırken, Madrid'de geceyi uzun süre kutladı.

Tottenham'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kazandıktan sonra, Liverpool taraftarları, Kırmızılar Avrupa Şampiyonası'nı altıncı kez taçlandırırken, Madrid'de geceyi uzun süre kutladı.
Liverpool Hayranları Altıncı Şampiyonlar Ligi Ünvanını Kutladılar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06 
Madrid, Tottenham, Liverpool, Spor
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