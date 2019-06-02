Liverpool Hayranları Altıncı Şampiyonlar Ligi Ünvanını Kutladılar
1 saat önce
Tottenham'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kazandıktan sonra, Liverpool taraftarları, Kırmızılar Avrupa Şampiyonası'nı altıncı kez taçlandırırken, Madrid'de geceyi uzun süre kutladı.
Tottenham
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:06
'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde 2-0 kazandıktan sonra, Liverpool
taraftarları, Kırmızılar Avrupa
Şampiyonası'nı altıncı kez taçlandırırken, Madrid
'de geceyi uzun süre kutladı.
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