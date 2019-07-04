Liverpool kadrosu tatillerinin tadını çıkar
1 saat önce
Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra zamanlarını geçirdi. Yaz boyunca sosyal medya paylaşımlarının bazı olaylarını izleyin.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
takımı, Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra zamanlarını geçirdi. Yaz boyunca sosyal medya paylaşımlarının bazı olaylarını izleyin.
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