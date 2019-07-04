Son Dakika Haberleri: Liverpool kadrosu tatillerinin tadını çıkar
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Liverpool kadrosu tatillerinin tadını çıkar

1 saat önce

Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra zamanlarını geçirdi. Yaz boyunca sosyal medya paylaşımlarının bazı olaylarını izleyin.

Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi zaferinden sonra zamanlarını geçirdi. Yaz boyunca sosyal medya paylaşımlarının bazı olaylarını izleyin.
Liverpool kadrosu tatillerinin tadını çıkar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Liverpool, Spor
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