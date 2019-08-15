Son Dakika Haberleri: Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı
Son Dakika Güncel Haber

Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı

1 saat önce

UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gittiLİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.

UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gitti
Lİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.
Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet valizlerini alarak geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.
Pasaport işlemlerinin ardından Liveropool takımı, özel uçakla İngiltere'ye döndü.
Liverpool, Vodafone Park'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Chelsea'yı penaltılarla 5-4 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Süper Kupa, Liverpool, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim
CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 15:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]