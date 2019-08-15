Liverpool kafilesi İstanbul'dan ayrıldı
1 saat önce
UEFA Süper Kupa mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool, İngiltere'ye gittiLİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul Havalimanı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:11 Kaynak: AA
UEFA Süper Kupa
mücadelesinde dün İngiliz takımı Chelsea
'yi penaltılarda yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Liverpool
, İngiltere
'ye gitti
Lİverpool kafilesini taşıyan otobüs, saat 13.30'da İstanbul
Havalimanı'na geldi.
Otobüsten inen futbolcular ve teknik heyet valizlerini alarak geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Salonu'na giriş yaptı.
Pasaport işlemlerinin ardından Liveropool takımı, özel uçakla İngiltere'ye döndü.
Liverpool, Vodafone Park
'ta normal süresi 1-1, uzatma devreleri 2-2 biten UEFA Süper Kupa maçında, Chelsea'yı penaltılarla 5-4 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim CHP'den 8 partiye yargı paketi çağrısı: Gelin görüşelim Maç oynanırken sahaya atlayan fenomen Ali Abdülselam Yılmaz'ın Instagram hesabı kapatıldı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk