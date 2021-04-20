Liverpool kaptanı Henderson'dan "Avrupa Süper Ligi" tepkisi

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, kulübünün de desteklediği "Avrupa Süper Ligi" oluşumuna, sosyal medyadan tepki gösterdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson, kulübünün de desteklediği "Avrupa Süper Ligi" oluşumuna, sosyal medyadan tepki gösterdi. Henderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin." ifadelerine yer verdi. Henderson'ın takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold ve James Milner da aynı ifadeleri, Twitter hesaplarından paylaştı. Paylaşım, projenin kurucuları arasındaki İngiliz kulüplerinden Chelsea ve Manchester City'nin "Avrupa Süper Ligi"nden çekileceği haberlerinin ardından geldi.

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