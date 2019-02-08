Son Dakika Haberleri: Liverpool kârıyla dünya rekoru kırdı

Liverpool kârıyla dünya rekoru kırdı

49 dakika önce

İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.

Liverpool kârıyla dünya rekoru kırdı, System.String[]
İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:25 

Sterlin, Ekonomi
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