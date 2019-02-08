Liverpool kârıyla dünya rekoru kırdı
49 dakika önce
İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.
İngiliz ekibi, geçen yıl vergi öncesi 125 milyon sterlin kar elde ederek dünya rekoru kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:25
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