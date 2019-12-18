Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa , 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

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