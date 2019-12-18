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Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi
6 saat önce
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16
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