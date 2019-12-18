Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi - Son Dakika Spor

Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi

6 saat önce

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Liverpool kupada dağıldı! Aston Villa'dan 5 yedi, System.String[]

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90 2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.


Aston Villa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:16 
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