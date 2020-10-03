Liverpool'lu Sadio Mane, koronavirüse yakalandı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Senagalli yıldız futbolcu Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kırmızılar, resmi twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sadio Mane'nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Oyuncu kendini izole etmiş durumda" ifadeleri kullanıldı.
Liverpool'da geçtiğimiz günlerde yeni transfer Thiago Alcantara da koronavirüse yakalanmıştı.
Premier Lig'de 3'te 3 yapan İngiliz devi, pazar günü Sadio Mane'den yoksun olarak Aston Villa deplasmanına çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 00:17
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