Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede
35 dakika önce
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere
Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool
, Fulham
'ı 2-1 mağlup etti.
Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş
'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel
, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City
'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:21 Kaynak: AA
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