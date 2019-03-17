Son Dakika Haberleri: Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede

Liverpool Maç Fazlasıyla Zirvede

35 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Fulham'ı 2-1 mağlup etti.

Ligin 31. haftası, şampiyonluk yarışındaki Liverpool ile kümede kalma mücadelesi veren Fulham'ı karşı karşıya getirdi. Misafir Liverpool, Mane'nin 26. dakikadaki golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Fulham'ın ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ryan Babel, 74. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Liverpool, Milner'ın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla 76 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde liderliğe yükseldi. 19. sıradaki Fulham ise 17 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:21 Kaynak: AA

Fulham, Liverpool, Spor
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