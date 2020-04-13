'Liverpool mahkemeye gider peki ya biz?'

Dünya genelinde salgın nedeniyle ertelenen liglerin ne olacağı spor kamuoyunun gündemini meşgul ederken, şu sıralar oyuncu-kulüp ücret anlaşmazlıklarıyla gündemde olan İngiltere Futbol Federasyonu, tüm ülkedeki amatör ligleri bu sezon oynanmamış saydığını duyurdu. Hatta Tahkim de bunu onayladı.

GiTTi 27 MAÇLIK SERi

Kadınlarda da ilk iki lig dışındaki tüm ligler için benzer karar alınırken, iptal edilen tüm organizasyonlarda düşme ve yükselme olmayacağı duyuruldu. Karar, İngiliz futbol piramidinde 3. ve 7. basamak arasındaki 91 ligi kapsıyor. Karar, beraberinde birçok mağduriyet getirdi. Birleşik İller Futbol 1. Ligi'nde üst üste 27 maç kazanan ve 20 puan farkla şampiyonluğu şimdiden garantileyen Jersey Bulls bu kararla bir üst lige çıkamayacak.

Yarı profesyonel Ulusal Lig'e çıkmaya çok yakın olan Truro City'nin menajeri Paul Wotton, FA'in profesyonel ve amatör kulüpler arasında ayrımcılık yaptığını belirterek " Liverpool'un böyle bir durumda mahkemeye gideceğini, bizim gidemeyeceğimizi biliyorlar çünkü bizim paramız yok. Eminim ki federasyonda bizim için 'Birkaç gün üzülürler sonra alışırlar' diyorlardır" ifadelerini kullandı.

ERKEKLERE iNDiRiM KADINLARA iPTAL

Ayrımcılıktan konu açılmışken... Kolombiya'da ındependiente de Santa Fe Kulübü koronavirüs nedeniyle erkek oyuncularının sözleşmelerinde yüzde 50 indirime giderken kadın futbolcuların kontratlarını tamamen iptal etti.

ANKET YAPMIŞTI

Bu uygulama ülkede büyük tepkiyle karşılanırken kulüp, kadın futbolcularla karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshettiklerini, onlara en temel ihtiyaçlarını karşılamaları için bir miktar ödeme yapılacağını duyurdu. Aynı Santa Fe kulübü daha önce de oyuncuların maaşlarında indirime gidip gitmeme konusunda taraftarlar arasında anket düzenlemiş, yüzde 62'ye tekabül eden 17 binden fazla taraftar "Evet kesinti olmalı" yanıtını vermişti. Bu anket, tıpkı kesintiler gibi Futbolcular Birliği'nin büyü tepkisini çekmişti.

iSTEYEN OYUNCU ANTRENMANA GELEBiLiR

Bundeslıga takımlarının antrenmanlara başlamasının ardından İspanya'da da futbol normale dönme yolunda ilk adımını atıyor. La Liga ekiplerinden Real Sociedad, yarın antrenmanlara başlayacağını duyurdu. Mavi beyazlılarda antrenmanlar ikişer veya üçerli gruplar halinde olacak. Bununla beraber kulüp, futbolcuları tesislere gelme konusunda zorlamayacağını ve isteyenlerin antrenmanlarına evden devam edebileceğini duyurdu.

BiR PAKET BEZELYE iLE EvEREST'E

Gün geçmiyor ki evde 'sıkılan' sporcular hayır amaçlı olarak yeni bir aksiyona girişmesin... İngiliz cirit atma rekortmeni James Campbell, 6 metrelik arka bahçesinde 42 kilometrelik maraton koşarak, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin koronavirüsle mücadelesi için 26 bin sterlin toplamıştı. Campbell'ın vatandaşı, 53 yaşındaki eski atlet John Griffin de bir yiyecek bankasına yardım toplamak için üç katlı evinde dört gün boyunca 41 bin basamak inip çıktı.

29 BiN TL TOPLADI

Sosyal medyada canlı yayımlanan girişimde Everest Dağı'nın yüksekliği kadar, yani yaklaşık 8500 metre yol kat eden Griffin, "Üçüncü günün sonunda dizlerim artık tutmuyordu. Dizlerime donmuş bezelye poşetleri bağladım ve öyle devam ettim" dedi. Griffin de 29 saatin sonunda 3500 Pound (Yaklaşık 29 bin TL) bağış toplamayı başardı.

NBA'İN EN BÜYÜĞÜ DEVIN BOOKER

NBA oyuncuları arasında düzenlenen NBA 2K Turnuvası'nda şampiyon Devin Booker oldu... İki Phoenix Suns oyuncusunu karşı karşıya getiren finalde Booker, Deandre Ayton'ı mağlup etti. Genç oyuncu turnuva boyunca tüm maçlarını kazanırken parkede olduğu kadar bilgisayar başında da çok iyi olduğunu gösterdi. Bu zaferi nedeniyle NBA Yönetimi, Phoenix'teki Arizona Yiyecek Bankası'na Booker adına 100 bin dolar bağışlayacak.