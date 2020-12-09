Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti - Son Dakika

Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti

09.12.2020 23:14
Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti, System.String[]

Şampiyonlar Ligi D grubunda Liverpool deplasmanda Midtjylland ile 1-1 berabere kaldı. Takımının golünü atan Mohamed Salah, kulp tarihine geçmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi D grubunda Midtjylland ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle berabere sona erdi.

Maçta Liverpool'un golü 1. dakikada Salah'tan geldi. Midtjylland'ın golü ise 62. dakikada Scholz'un penaltısından geldi.

Karşılaşmada Midtjylland'ın 77. dakikada Scholz ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Liverpool'un ise 90. dakikada Minamino ile bulduğu gol ofsayta gerekçesiyle VAR'a takılan bir başka gol oldu.

Bu sonuçla birlikte grubu lider bitirmeyi daha önce garantileyen Liverpool, puanını 13 yaparak grubu tamamladı. Midtjylland ise 2 puanla son sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazanan Liverpool, bu sonuçla birlikte bir kez daha üst tura çıkmayı başardı.

EFSANEYİ GERİDE BIRAKTI

İngiliz devinde Mısırlı futbolcu Mohamed Salah attığı golle kulübün efsanesi Steven Gerrard'ı geride bırakıp Liverpool'da Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu oldu. Salah, Devler Ligi'nde Liverpool formasıyla 22 gole ulaşırken Gerrard Kırmızılar ile 21 gol atmıştı.

Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi, Mohamed Salah, Midtjylland, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, ekonomide yapılacak reformları sıraladı: Yatırım ortamını güçlendirecek yeni reformlara hız kazandıracağız Kadınlar bir evde toplanıp ekmek yaptı, 150 haneli köy karantinaya alındı Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu Tartışılan Çin aşısıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! 113 kişiye yapıldı, 3 küçük yan etkisi var İlber Ortaylı'dan "Futbolcu olmak istiyorum" diyen çocuğa: Kaba bir adam olursun Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pozitif vaka sayımız 1,5 milyonu aştı Metropoll'den dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Alman bakan basamağı fark etmeyip düştü! Yardımına bir başka bakan yetişti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuz'da maskeler çıkarılabilir         
23:13
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni bir sinema filmi projesinde yer alacak         
23:09
TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi TBMM Genel Kurulu'nda arbede! AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirine girdi         
22:32
Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza Koronavirüsü hiçe sayıp oteli meyhaneye çevirdiler! 3'ü kadın 12 kişiye 59 bin 400 lira ceza         
22:15
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı         
21:56
TBMM Genel Kurulu'na, 'Alaattin Çakıcı' tartışması damga vurdu TBMM Genel Kurulu'na, 'Alaattin Çakıcı' tartışması damga vurdu         
21:24
Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Sevcan Yaşar'ın eski sevgilisi Sermiyan Midyat tarafından darbedildiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı         
18:45
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti         
15:28
Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir Ercüment Ovalı: Çin aşısındaki en büyük sıkıntı içine ilave edilen güçlendiricilerdir         
15:12
Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler         
12:50
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 23:29:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool, Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçta Salah tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei