Premier Lig'de 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarının ardından üçüncü kez 20 gole ulaşan Salah, Liverpool'da bu başarıyı yakalayan ilk oyuncu oldu.

Konuk ekip Newcastle United'ın 90+5. dakikada Joe Willock ile bulduğu gol, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

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