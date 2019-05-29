Liverpool oyuncuları Barcelona dönüşüne tepki gösterdi
12 dakika önce
Liverpool oyuncuları Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Barcelona'ya karşı yaptıkları tarihi dönüşe tepki gösterdi. Anfield son düdüğü takiben tam seste idi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:06
Liverpool oyuncuları Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Barcelona'ya karşı yaptıkları tarihi dönüşe tepki gösterdi. Anfield son düdüğü takiben tam seste idi.
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