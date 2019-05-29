Son Dakika Haberleri: Liverpool oyuncuları Barcelona dönüşüne tepki gösterdi
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Liverpool oyuncuları Barcelona dönüşüne tepki gösterdi

12 dakika önce

Liverpool oyuncuları Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Barcelona'ya karşı yaptıkları tarihi dönüşe tepki gösterdi. Anfield son düdüğü takiben tam seste idi.

Liverpool oyuncuları Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde Barcelona'ya karşı yaptıkları tarihi dönüşe tepki gösterdi. Anfield son düdüğü takiben tam seste idi.
Liverpool oyuncuları Barcelona dönüşüne tepki gösterdi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:06 
Liverpool, Barcelona, Spor
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