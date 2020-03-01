Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü - Son Dakika Dünya

Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü

6 saat önce

Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü. Watford kendi evinde Liverpool'u 3-0 mağlup etti.

Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de bu sene rekor üstüne rekor kıran ve bileği bükülmeyen Liverpool 44 maç sonra küme düşme hattındaki Watford'a yenilerek namağlup unvanını kaybetti.


Ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Watford'a 3-0 gibi farklı bir skorla yenilen Liverpool'u yıkan goller maçın ikinci yarısında 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr ve 72. dakikada ise Troy Deeney'den geldi.

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Liverpool, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:37 
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