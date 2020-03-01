Liverpool Premier Lig'de 44 maç sonra kaybetti, namağlup şampiyonluk hayalleri suya düştü

İngiltere Premier Lig'de bu sene rekor üstüne rekor kıran ve bileği bükülmeyen Liverpool 44 maç sonra küme düşme hattındaki Watford'a yenilerek namağlup unvanını kaybetti.



Ligin 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Watford'a 3-0 gibi farklı bir skorla yenilen Liverpool'u yıkan goller maçın ikinci yarısında 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr ve 72. dakikada ise Troy Deeney'den geldi.