Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı - Son Dakika Spor

Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı

40 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi.

Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta ev sahibi ekip, 47'de Alex Oxlade-Chamberlain, 60'da Jordan Henderson, 72 ve 90. dakikada Muhamed Salah'ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini alırken puanını 73'e çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı

Alex Oxlade Chamberlain, Southampton, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Leicester City ile Chelsea 2-2 berabere kaldı
Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi Sergen Yalçın: Çok maç oynadım ama hiçbir maçta heyecanlanmadım Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya Trabzonspor taraftarından tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 21:10:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool, Premier Lig'de galibiyet serisini 16'ya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]