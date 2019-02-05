Liverpool Puan Farkını Açma Şansını Kaçırdı

İngiltere
Premier Lig'in 25. haftasında Liverpool
, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı.
Lider Liverpool, Londra
Stadyumu'nda West Ham'e konuk oldu. Liverpool, mücadelenin 22. dakikasında Senagalli Sadio Mane'nin golüyle 1-0 öne geçti.
West Ham, 28. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle tamamlandı.
Bu skorla, Liverpool puanını 62 yaparken, en yakın rakibi Manchester City
ile arasındaki puan farkı da 5'ten 3'e düştü.
Ligde, Tottenham
57 puan ile üçüncü, Chelsea
50 puan ile dördüncü ve Manchester United
ise 47 puan ile beşinci sırada yer alıyor.