Liverpool Şampiyonlar Ligi kazanan kutlamaların giyinme odası içinde
16 dakika önce
Jürgen Klopp'un muzaffer Liverpool'u kulüp tarihindeki altıncı Avrupa Kupasını güvence altına alarak Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleri Madrid'deki 2018-19 Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur karşısında 2-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06
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