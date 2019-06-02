Son Dakika Haberleri: Liverpool Şampiyonlar Ligi kazanan kutlamaların giyinme odası içinde
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Liverpool Şampiyonlar Ligi kazanan kutlamaların giyinme odası içinde

16 dakika önce

Jürgen Klopp'un muzaffer Liverpool'u kulüp tarihindeki altıncı Avrupa Kupasını güvence altına alarak Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleri Madrid'deki 2018-19 Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur karşısında 2-0 kazandı.

Jürgen Klopp'un muzaffer Liverpool'u kulüp tarihindeki altıncı Avrupa Kupasını güvence altına alarak Mohamed Salah ve Divock Origi'nin golleri Madrid'deki 2018-19 Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham Hotspur karşısında 2-0 kazandı.
Liverpool Şampiyonlar Ligi kazanan kutlamaların giyinme odası içinde
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 01:06 
Spor
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