Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak - Son Dakika

Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da Chelsea maçının ardından kavuşacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2019-2020 sezonu şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da Chelsea maçının ardından kavuşacak.

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Kulüpten yapılan açıklamada, ligde şampiyonluğu önceki haftalarda garantileyen Liverpool için 22 Temmuz Çarşamba günü Chelsea ile yapacağı maçın ardından Anfield Stadı'nda kupa töreni düzenleneceği belirtildi.

Taraftarın alınmayacağı statta şampiyonluk töreninin özel konuğu ise 1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-1990 sezonunda teknik direktör unvanıyla 30 yıl önceki son şampiyonluğuna ulaştıran kulüp efsanesi İskoç Kenny Dalglish olacak.

Tören için özel podyumun hazırlanacağı Anfield Stadı'nda, taraftarların hazırlayacağı pankart ve afişler de tribünlerde yer alacak.

Liverpool, Chelsea, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 20:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool şampiyonluk kupasına 22 Temmuz'da kavuşacak - Son Dakika Spor
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