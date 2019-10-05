Son Dakika Haberleri: Liverpool, son dakika golüyle kazandı
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Liverpool, son dakika golüyle kazandı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.

Liverpool, son dakika golüyle kazandı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı.

İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi.

Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+4. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, Leicester City 14 puanda kaldı.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley- Everton: 1-0

Watford-Sheffield United: 0-0

Norwich City- Aston Villa: 1-5

Leicester City FC, sadio mane, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:08 Kaynak: AA
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