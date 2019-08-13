Liverpool son provasını yaptı

UEFA Süper Kupa'da yarın Chelsea ile kozlarını paylaşacak olan Liverpool, kritik mücadele öncesini son idmanını Beşiktaş Park'ta yaptı.

UEFA Süper Kupa'da yarın Chelsea ile kozlarını paylaşacak olan Liverpool, kritik mücadele öncesini son idmanını Beşiktaş Park'ta yaptı. UEFA Süper Kupa'sında yarın ülkesinin takımlarından Chelsea ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek olan Liverpool, son taktik idmanını maçın oynanacağı Beşiktaş Park Stadı'nda yaptı. Teknik Direktör Jürgen Kloop, idman öncesi oyuncularını orta sahada toplayarak 2 dakika bir konuşma yaptı. Ardından ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda Liverpoollu oyuncular üç ayrı gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Daha sonra oyuncular sağ ve sol kanattan hücum ve pas organizasyonları üzerine taktik çalıştı.

KLOOP VE SALAH ÖNCE AMBİYANSI TEST ETTİ Liverpoollu oyuncular idman için çimlere ayak bastıkları sırada, Teknik Direktör Jürgen Kloop ve Mohamed Salah, çalışma öncesinde ilk önce tribünleri ve stadı incelemesi dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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