Son Dakika Haberleri: Liverpool taraftarı Uğur Çakır'ı istiyor!
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Liverpool taraftarı Uğur Çakır'ı istiyor!

59 dakika önce

Bordo-Mavili altyapıdan yetişen ve kısa sürede kendisini ispatlayan Uğurcan Çakır performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

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Bordo-Mavili altyapıdan yetişen ve kısa sürede kendisini ispatlayan Uğurcan Çakır performansıyla devlerin dikkatini çekmeyi başardı. Son Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'nın sahibi İngiliz devi Liverpool'un oyuncu izleme ekibi geçen hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında 22 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi. Sarı-Lacivertliler karşısında tam 8 kurtarışa imza atan genç file bekçisi performansıyla Liverpool'lu scoutları adeta büyüledi.


İstemeyen sadece yüzde 15


Liverpool taraftarlarının buluştuğu internet sitesi readliverpoolfc.com sitesi de Uğurcan'ın harika performansı sonrasında anket düzenledi. Futbolseverlere, Brezilyalı kaleci Alisson'un yedeği olarak 'Uğurcan alınmalı mı, alınmamalı mı?' şeklinde soru yöneltildi. Taraftarların yüzde 75'i genç eldivenin alınması yönünde oy kullanırken, 'hayır' seçeneğini işaretleyenler sadece yüzde 15'te kaldı.


En iyiler arasında...


Ankete göre, dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Alisson'a sahip olan Liverpool taraftarının, Uğurcan'ı da kadroda görmek istediği öğrenildi. Birçok forum sitesinde de Kırmızılı futbolseverler, Uğurcan için olumlu mesajlar paylaştı.


98 milyon TL fiyat biçtiler!


Liverpool'un, Uğurcan ilgisi İngiliz basınında da yer buldu. Haberlerde İngiliz devinin, başarılı file bekçisinin performansından etkilendiğini ve sezon sonuna kadar Uğurcan'ı yakından takip edeceği belirtildi. Öte yandan haberde, genç eldivenin değeri 14 milyon Pound (98.3 milyon TL) olarak gösterildi.

Süper Kupa, Liverpool, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:50 
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