Son Dakika Haberleri: LİVERPOOL TARAFTARININ TAKSİM'DE KUPA KUTLAMASI
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LİVERPOOL TARAFTARININ TAKSİM'DE KUPA KUTLAMASI

4 dakika önce

Şahin BOZKURT / İstanbul DHABeşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi.

Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. Kupayı kazanan Liverpool taraftarı Taksim'de kutlama yaptı. Meşaleler yakan taraftarlar, havai fişek attı, doyasıya eğlendi.
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Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
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