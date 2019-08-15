LİVERPOOL TARAFTARININ TAKSİM'DE KUPA KUTLAMASI
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Şahin BOZKURT / İstanbul DHABeşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi.
Şahin BOZKURT/ İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
Beşiktaş Park'ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan UEFA Süper Kupa finalini sona erdi. Kupayı kazanan Liverpool taraftarı Taksim'de kutlama yaptı. Meşaleler yakan taraftarlar, havai fişek attı, doyasıya eğlendi.
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