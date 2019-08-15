Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi
1 saat önce
4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.
4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Liverpool takımının taraftarları maçın bitmesinin ardından Taksim Meydanı ve çevresinde toplandı. Burada sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar meşale yaktı. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Polisler, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!