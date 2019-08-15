Son Dakika Haberleri: Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi
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Liverpool taraftarlarından Taksim'de sevinç gösterisi

1 saat önce

4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.

4. UEFA Süper Kupa'nın sahibi Liverpool takımının taraftarları Taksim'de sevinç gösterisinde bulundu.İstanbul'un ev sahipliğinde Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galip gelen Liverpool takımının taraftarları maçın bitmesinin ardından Taksim Meydanı ve çevresinde toplandı. Burada sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar meşale yaktı.
Polisler, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi aldı.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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