Son Dakika Haberleri: Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer
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Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer

1 saat önce

Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi.

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Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi
Jurgen Klopp, Liverpool, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:57 
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