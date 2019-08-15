Liverpool Teknik Direktörü Klopp: İstanbul bizim için özel bir yer
1 saat önce
Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, UEFA Süper Kupa Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea'yi yenmeleri sonrası İstanbul'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi.
Liverpool
Teknik direktörü Jurgen Klopp
, UEFA Süper Kupa
Finali'nde geriye düştükleri maçta penaltı atışları sonucu Chelsea
'yi yenmeleri sonrası İstanbul
'daki atmosferin harika olduğunu belirterek "Burası bizim için özel bir yer" dedi
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:57
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