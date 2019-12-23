Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi - Son Dakika Spor

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından Türkspor Dortmund'a bir video mesaj göndererek, şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Türkspor Dortmund'a video mesaj gönderdi, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından Türkspor Dortmund'a bir video mesaj göndererek, şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Jürgen Klopp gönderdiği mesajda, Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkspor Dortmund'un, başarılı bir sezon geçirdiği ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirtti.

Mesajına, "Liverpool'dan Dortmund'a merhaba" diyerek başlayan Klopp, bir dönem Galatasaray'ın kadrosunda da yer alan ancak transfer tescili zamanında yapılamadığı için forma giyemeyen Grosskreutz'a övgüde bulunarak, "Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Türkspor Dortmund'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkspor Dortmund, 17 maçta topladığı 42 puanla Bezirksliga'da lider durumda bulunuyor.

Jürgen Klopp, Liverpool, Dortmund, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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