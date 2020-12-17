Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti

17.12.2020 00:53
Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti, System.String[]

İngiltere Premier Ligi muhteşem bir maça sahne oldu. Liverpool, konuk ettiği lider Tottenham'ı 2-1 mağlup etti ve ligin zirvesine yerleşti.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Jurgen Klopp'un Liverpool'u ile Jose Mourinho'nun Tottenham'ı kozlarını paylaştı. Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Kırmızılar, son dakika golüyle kazandı.

Liverpool'un golleri 26. dakikada Mohamed Salah ve 90. dakikada Roberto Firmino'dan geldi. Londra ekibinin tek sayısını ise 33. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla rakibini liderlikte indirip zirveye yerleşen Liverpool, puanını 28 yaptı. Tottenham ise 25 puanda kaldı.

Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig, Jurgen Klopp, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool, Tottenham'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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