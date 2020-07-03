Liverpool, üç yılın ardından bir ilki yaşadı

Liverpool, Premier Lig’i şampiyon tamamlamayı garantilemişti. Sezon boyunca onların en yakın takipçisi olan Manchester City, sahasında ağırladığı Kırmızı-Beyazlı ekibi 4-0’la geçti.

Kevin De Bruyne, 25. dakikada penaltıdan perdeyi açarken Raheem Sterling 35’te ve Phil Foden 45’te skoru arttırmışlardı.

66. dakikada ise Liverpool’dan Alex Oxlade-Chamberlain, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 4-0’a geldi.

Liverpool bu maçın ardından Eylül 2017’den beri ilk kez bir maçta en az dört gollü mağlubiyet aldı. Eylül 2017’de yine Etihad’a çıkan Liverpool, City’e 5-0 kaybetmişti.

Liverpool, Premier Lig’de sezonu şampiyon tamamlaması kesinleşen takımlar arasında en farklı mağlubiyeti alan iki takımdan biri oldu. Buna benzer bir durumu 1997-1998 sezonunda Liverpool’a 4-0 kaybeden Arsenal yaşamıştı.