Son Dakika › Spor › Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi - Son Dakika Spor
Liverpool'un efsanesi Kenny Dalglish, taburcu edildi
6 saat önce
İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlerde, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 69 yaşındaki İskoç futbol adamının tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.
The Sunday Post'a görüşlerini aktaran Dalglish, tedavi gördüğü hastanedeki sağlık çalışanları için "Kesinlikle mükemmeller." ifadesini kullanarak, "Onlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Salgın sürecinde ülkeye yardım edebilmeleri için herhangi bir zarar görmeden çalışabilmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:25
Son Dakika Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek BB Erzurumspor, İbrahim Erkal'ı andı