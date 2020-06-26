Liverpool'un eski oyuncu ve teknik adamları, şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Liverpool'un eski oyuncu ve teknik adamları, şampiyonluğu kutladı

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'a, birçok eski yıldız oyuncusu ve teknik direktöründen tebrik mesajları geldi.

İngiltere Premier Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'a, birçok eski yıldız oyuncusu ve teknik direktöründen tebrik mesajları geldi.

Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı

Liverpool'un altyapısında yetişen ve 1998-2015 sezonları arasında formasını giymesine rağmen şampiyonluk sevinci yaşayamayan eski yıldız futbolcusu Steven Gerrard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğu nedeniyle tebrik ediyorum. Muhteşem kadrolarıyla inanılmaz bir başarı elde ettiler. Dünya çapında bir teknik direktör ve ekibinin de bu başarıda payı çok fazla. En önemlisi, 30 yıl boyunca bu anı bekleyen taraftarları kutluyorum. Parti başlasın!" ifadelerini kullandı.

1977-1990 sezonları arasında formasını giymesinin ardından Liverpool'u 1989-90 sezonunda teknik direktör unvanıyla önceki şampiyonluğuna ulaştıran İskoç Kenny Dalglish ise İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "O dönem Liverpool'un bir daha şampiyon olabilmesi için 30 yıl beklemesi gerekiyor deseydim, muhtemelen ya tutuklanırdım ya da teknik direktör lisansımı elimden alırlardı." dedi.

"Liverpool, Kloop ile ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalamalı"

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp'tan övgüyle bahseden Dalglish, "Jürgen, Liverpool'a geldiğinden beri, özellikle son iki yıldır her şeyi yoluna soktu ve ne kadar fantastik bir teknik direktör olduğunu gösterdi. Liverpool'un sahip olduğu her başarıda en büyük pay onundur. Kulüpte çalışan herkesi takdir etti ve saygı duydu. Bu büyük başarıyı, geçen yıl da tekrarlayabilirlerdi ama o sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla tamamladılar. Liverpool, Kloop ile ömür boyu sürecek bir sözleşme imzalamalı." değerlendirmesinde bulundu.

"30 yılın ardından rüya gerçekleşti"

Liverpool'u 2005 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan İspanyol teknik adam Rafael Benitez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tebrikler Liverpool, 30 yılın ardından rüya gerçekleşti. Hepiniz adına çok mutluyum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz." mesajını yazdı.

Liverpool'un eski yıldız savunma oyuncularından 66 yaşındaki Phil Thompson ise "Yeniden hak ettiğimiz zirveye ulaşmamız, çok uzun zaman aldı. Üzerinden bir nesil geçti, tam 30 yıl... Bu süreçte Şampiyonlar Ligi kupaları elde edilmesine rağmen ligi bir türlü zirvede tamamlayamadık. Bu inanılmaz başarıyı gerçekleştiren Jürgen Klopp ve öğrencilerini tebrik ediyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

"Bu başarıda en önemli etken, Liverpool taraftarıdır"

Liverpool'da forma giydiği 2007-11 sezonları arasında 142 maçta 81 gole imza atan eski İspanyol yıldız forvet Fernando Torres, İngiltere temsilcisinin çok iyi bir kadro ve teknik ekibe sahip olduğunu vurgulayarak, "Ama bu başarıda en önemli etken, Liverpool taraftarıdır. Çok uzun bir süre beklediniz ve sonunda hak ettiğiniz kupayı elde ettiniz." değerlendirmesini yaptı.

Liverpool formasını 2005-2014 sezonları arasında terleten İspanyol kaleci Pepe Reina "Tebrikler şampiyon. Bu harika sezonun ardından çoktan hak edilen ödül, sonunda geldi. Bu kulübe bir dönem ait olmaktan, bugünkü kadar hiç gurur duymamıştım." ifadelerini kullandı.

Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:41 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Liverpool'un eski oyuncu ve teknik adamları, şampiyonluğu kutladı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

20:06 Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcular yine kadroda
20:06
Bursa'dan 5. günde üzücü haber! Selde kaybolan Derya Bilen'in cansız bedenine ulaşıldı
20:05
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool'un eski oyuncu ve teknik adamları, şampiyonluğu kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]