Son Dakika Haberleri: Liverpool'un Leicester Zaferinin Perde Arkası
Son Dakika Spor Liverpool'un Leicester Zaferinin Perde Arkası

Liverpool'un Leicester Zaferinin Perde Arkası

1 saat önce

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Liverpool'un Leicester City'i Anfield'da ağırladığı maç büyük heyecana sahne oldu. Sadio Mane'nin ilk yarıdaki golüne Leicester City 80. dakikada James Maddison ile cevap verirken, Liverpool 92. dakikada Mane'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı ağlarla buluşturan James Milner, Liverpool'a üç puana getirdi. Maçın perde arkası görüntülerini izliyoruz.

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Liverpool'un Leicester City'i Anfield'da ağırladığı maç büyük heyecana sahne oldu. Sadio Mane'nin ilk yarıdaki golüne Leicester City 80. dakikada James Maddison ile cevap verirken, Liverpool 92. dakikada Mane'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı ağlarla buluşturan James Milner, Liverpool'a üç puana getirdi. Maçın perde arkası görüntülerini izliyoruz.

Liverpool'un Leicester Zaferinin Perde Arkası

Leicester City FC, Liverpool, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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