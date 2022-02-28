Liverpool'un ligde 9. kupası - Son Dakika
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Liverpool'un ligde 9. kupası

28.02.2022 12:04
Liverpool'un ligde 9. kupası

İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea'yi penaltılarda deviren Liverpool, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası Final maçında Chelsea'yi penaltılarda deviren Liverpool, kupayı 9. kez müzesine götürdü.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 tamamlanan maçta Liverpool, penaltılarda Chelsea'ye 11-10'luk üstünlük kurdu ve kupayı kazandı. İki Alman teknik adam Thomas Tuchel ve Jürgen Klopp'un karşı karşıya geldiği mücadeleden zafer ile ayrılan Klopp oldu.

EN ÇOK KAZANAN LİVERPOOL

İngiltere Lig Kupası'ndaki dokuzuncu şampiyonluğunu elde eden Liverpool, bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanını tek başına eline geçirdi. 1960-1961 sezonundan itibaren düzenlenen turnuvada ilk şampiyonluğunu 1980-1981 sezonunda yaşayan kırmızı-beyazlılar, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003 ve 2012 yıllarında da kupanın sahibi olmuştu. Bundan önceki dört sezonun Lig Kupası şampiyonu Manchester City'nin bu organizasyonda 8 şampiyonluğu bulunuyor.

KLOPP, KIRMIZILAR İLE BEŞİNCİ KEZ KUPA KALDIRDI

Liverpool'da daha önce sırasıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Dünya Kulüpler Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu tadan Jürgen Klopp, Kırmızılar ile beşinci kez kupa kaldırmış oldu.

(Yunus Kılıç/ İHA)

Liverpool'un ligde 9. kupası
Liverpool'un ligde 9. kupası
Liverpool'un ligde 9. kupası

YORUMLAR
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Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup etti! Kupa 9. kez Kırmızılıların oldu Roman Abramoviç, Chelsea yönetimini kulüp vakfına bıraktı Roman Abramoviç, Chelsea yönetimini kulüp vakfına bıraktı

Jürgen Klopp, Liverpool, Chelsea, England, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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