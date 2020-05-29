Liverpool’un olası şampiyonluk tarihleri neler?

Liverpool, bu sezon Avrupa’nın en iyi kulüplerinden biri. En yakın takipçisi Manchester City’e 25 puan fark atıp liderliği alan Liverpool’un resmîleşmese de ligin şampiyonu olduğu söylenebilir.

Bir maç eksiği olan Manchester City, ligin yeniden başlamasının açılış haftasında Arsenal’i yenerse Liverpool ile puan farkını 22’ye indirecek ve geriye dokuz maç kalacak. Eğer her iki takımda 31. haftaya kadar kazanarak ilerlerlerse Liverpool, Haziran sonunda-Temmuz başında oynayacağı Crystal Palace maçında şampiyonluğunu ilan edebilir.

Fakat City, telafi maçında Arsenal’e yenilirse aradaki puan farkı 25’te kalacak ve puan farkı sabit kalacak. City, Cumartesi günü Burnley’i yenerse farkı 22’ye indirecek ve geriye sekiz maçı kalacak. Liverpool ise Pazartesi günü Everton’ı mağlup etmesi hâlinde puan farkını yeniden 25’e çıkaracak. Böylece geriye kalan sekiz maçta alınacak maksimum puan City’nin Liverpool’u yakalamasına yetmeyecek.

Kısacası, Liverpool’un en kısa sürede şampiyon olması için; City’nin Arsenal veya Burnley’e yenilmesi ve Liverpool’un Everton’ı yenmesi gerekiyor.