Liverpool'un Parade Otobüsünün Yaratılışı
22 dakika önce
Liverpool merkezindeki Liverpool Şampiyonlar Ligi Parade turu için otobüsün yaratılmasını kontrol edin.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06
merkezindeki Liverpool Şampiyonlar Ligi Parade turu için otobüsün yaratılmasını kontrol edin.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi kadrosuna Liverpool damga vurdu
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, taraftarlarıyla buluştu!
Şenol Güneş'ten sitem: Siz hiçbir şeye karışmayın, biz işimizi yaparız
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin yenemeyeceği takım yoktur