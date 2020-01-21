Liverpool’un Premier League tarihinde altüst edebileceği 10 rekor - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool’un Premier League tarihinde altüst edebileceği 10 rekor - Son Dakika Spor

Liverpool’un Premier League tarihinde altüst edebileceği 10 rekor

6 saat önce

Premier League'de 22 maçta toplayabileceği 66 puanın 64'ünü toplayan Liverpool, Avrupa’nın beş büyük liglerinin tarihinde 60 puan barajını en az maçta aşan takım oldu.

Liverpool’un Premier League tarihinde altüst edebileceği 10 rekor, System.String[]

Premier League'de 22 maçta toplayabileceği 66 puanın 64'ünü toplayan Liverpool, Avrupa’nın beş büyük liglerinin tarihinde 60 puan barajını en az maçta aşan takım oldu. Kırmızı-beyazlıların altında yer alan Manchester City, geçtiğimiz hafta sonunu beraberlikle kapatırken Leicester City ve Chelsea mağlubiyet aldı. Manchester United’ı 2-0 devirerek zorlu virajı dönen Kırmızılar ise zirvedeki yalnız yolcuğuna devam etti. Jürgen Klopp'un ekibinin yeni hedefi ise rekorlar! Liverpool'un kırabileceği rekorlara bakalım:

*Ligde oynanacak 16 maç kaldı.

Rakibine en fazla farkı atıp şampiyon olma rekoru:

Manchester City, 2017/2018’de 19 puan farkla şampiyon olmuştu.

Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’e 18 puan fark atmış durumda.

Bir sezonda en fazla puan toplama rekoru:

Manchester City, 2017/2018’de 100 puan toplamıştı.

Liverpool, 64 puanda.

Bir sezonda en fazla maç kazanma rekoru:

Manchester City 2017/2018 ve 2018/2019 sezonlarında 32 maç kazandı.

Liverpool 21 galibiyette.

Bir sezonda ev sahibi olduğu maçlarda kazanma rekoru:

Chelsea 2005/2006, Manchester United 2010/2011, Manchester City 2011/2012 ve 2018/2019 sezonlarında 18 maç kazandılar.

Liverpool iç sahada 12'de 12 yaptı, önlerinde yedi maç daha var.

Bir sezonda deplasmanda en fazla kazanma rekoru:

Manchester City, 2017/2018 sezonunda 16 maç kazandı.

Liverpool, dokuz galibiyet ve bir beraberlik aldı. Dokuz deplasman maçları kaldı.

İç sahada art arda kazanma rekoru:

Manchester City, 5 Mart 2011’den 21 Mart 2012’ye kadar 20 maç kazanmıştı.

Liverpool, 30 Ocak 2019’dan beri oynadığı 19 maçı kazandı.

Bir sezonda art arda maç kazanma rekoru:

Manchester City, 26 Ağustos ile 27 Aralık 2017 arasında oynadığı 18 maçı kazanmıştı.

Liverpool, 20 Ekim 2019’dan beri art arda 13 maç kazanmış durumda.

Bir sezonda en fazla gol rekorları:

Toplamda;

Manchester City, 2017/2018’de 106 gol.

Liverpool, 52 golde

İç sahada;

Chelsea, 2009/2010’da 68 gol.

Liverpool, 31 golde.

Deplasmanda;

Liverpool, 2013/2014’te 48 gol.

Liverpool, 21 golde.

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:14 
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