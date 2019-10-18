Liverpool’un Rekor Galibiyet Serisi
33 dakika önce
2018-19 Premier Lig sezonunu, son dokuz maçını da kazanmasına rağmen şampiyon Manchester City’nin bir puan gerisinde rekor puanla ikinci bitiren Liverpool, 2019-20 sezonuna da bıraktığı yerden başladı. Yeni sezonun ilk sekiz haftasını da kayıpsız geçen Kırmızılar, Manchester United deplasmanında galip gelmeleri halinde Manchester City’nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmiş olacak.
2018-19 Premier Lig sezonunu, son dokuz maçını da kazanmasına rağmen şampiyon Manchester City'nin bir puan gerisinde rekor puanla ikinci bitiren Liverpool, 2019-20 sezonuna da bıraktığı yerden başladı. Yeni sezonun ilk sekiz haftasını da kayıpsız geçen Kırmızılar, Manchester United deplasmanında galip gelmeleri halinde Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:06
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