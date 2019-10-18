Liverpool’un Rekor Galibiyet Serisi

2018-19 Premier Lig sezonunu, son dokuz maçını da kazanmasına rağmen şampiyon Manchester City'nin bir puan gerisinde rekor puanla ikinci bitiren Liverpool, 2019-20 sezonuna da bıraktığı yerden başladı. Yeni sezonun ilk sekiz haftasını da kayıpsız geçen Kırmızılar, Manchester United deplasmanında galip gelmeleri halinde Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı 18 maçlık galibiyet serisi rekorunu egale etmiş olacak.