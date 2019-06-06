Son Dakika Haberleri: Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni Kutlamaları Gibi Duygusal Sahneler Final Whistle'dan Sonra Kazandı
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Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni Kutlamaları Gibi Duygusal Sahneler Final Whistle'dan Sonra Kazandı

1 saat önce

Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi 'nin kazananı olarak taçlandırıldıkça duygu dolu. Son düdükten hemen sonra takımın tepki verdiğini izleyin.

Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi 'nin kazananı olarak taçlandırıldıkça duygu dolu. Son düdükten hemen sonra takımın tepki verdiğini izleyin.
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni Kutlamaları Gibi Duygusal Sahneler Final Whistle'dan Sonra Kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06 
Spor
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