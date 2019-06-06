Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ni Kutlamaları Gibi Duygusal Sahneler Final Whistle'dan Sonra Kazandı
1 saat önce
Liverpool takımı, Şampiyonlar Ligi 'nin kazananı olarak taçlandırıldıkça duygu dolu. Son düdükten hemen sonra takımın tepki verdiğini izleyin.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:06
takımı, Şampiyonlar Ligi 'nin kazananı olarak taçlandırıldıkça duygu dolu. Son düdükten hemen sonra takımın tepki verdiğini izleyin.
Muhammed Salah, İngiltere'de İslamofobi'yi azalttı
Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis
Binali Yıldırım'ın tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü
Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu!