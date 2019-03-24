Liverpool'un Şampiyonluğu Kâbus Olur'

Wayne Rooney
, Talksport'a yaptığı telefon bağlantısında İngiltere Premier Ligi şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Liverpool
'un Merseyside'daki ezeli rakibi Everton
alt yapısından yetişen ve daha sonra transfer olduğu Manchester United
'da şampiyonluklar yaşayan Rooney, Liverpool'un mutlu sona ulaşmasını istemediğini söyledi. Eski takımı Manchester United'ın ezeli rakibi Manchester City
'nin şampiyonluğunu Liverpool'a tercih edeceğini söyleyen Rooney, "Umarım, Manchester City, yarışı Livervpool'dan önce bitirir. Onların şampiyon olmasına dayanamam. Benim gibi her Everton'lı için bu kabustur. 2005'te Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ve hala onu konuşuyorlar. Şampiyon olurlarsa bir 10-15 yıl daha bunu konuşurlar." ifadelerini kullandı. Ligde en çok şampiyonluğu bulunan Manchester United'ı 19 şampiyonlukla takip eden Liverpool, 29 yıllık hasreti bu sezon bitirmeye yakın gözüküyor. Jurgen Klopp
ve öğrencileri, puan tabelasında Manchester City'nin bir maç fazlasıyla 2 puan önünde bulunuyor.