Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken... - Son Dakika
Son Dakika Spor Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken... - Son Dakika Spor

Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken...

6 saat önce

Bu bir ilandırLIVERPOOL - SHEFFIELD UNITEDBu sezon gösterdiği muhteşem performansla Premier Lig'i adeta sürklase eden Liverpool, Boxing Day'i de kayıpsız geçerek önünü iyice açtı.

Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken..., System.String[]

Bu bir ilandır


LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED


Bu sezon gösterdiği muhteşem performansla Premier Lig'i adeta sürklase eden Liverpool, Boxing Day'i de kayıpsız geçerek önünü iyice açtı.


Kırmızılar, Sheffield United'ı da mağlup ederek Tottenham ve Manchester United ile yapacağı iki maçlık zorlu fikstüre kayıpsız girmek istiyor.


Merseyside ekibi en yakın takipçisi Leicester'ı deplasmanda zorlanmadan 4-0'la geçtikten sonra ligin forma ekiplerinden Wolverhampton'u da tek golle devirerek 10 puanlık avantajını korudu.


Liverpool'un ayrıca bu karşılaşmayla beraber iki maç eksiği bulunuyor.


Ev sahibinde Matip, Chamberlain, Fabinho, Lovren, Clne ve Shaqiri sakatlıkları süren oyuncular.


ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


- Liverpool, evinde çıktığı son 17 Premier Lig maçını kazandı.


Liverpool genel toplamda ise Nisan 2017'den beri evinde yaptığı 50 maçta mağlubiyet yaşamadı.


Jurgen Klopp, Liverpool'un başında İngiliz teknik direktörlere karşı çıktığı son 19 maçtan galip ayrıldı.

Liverpool ligde bu sezon çıktığı 19 maçın 18'inde galip geldi. Diğer maçta ise berabere kaldı.


Sheffield United'ın son 7 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" arasında skorla bitti.


Sheffield United'ın son 7 maçının 6'sı "2.5 ALT" tamamlandı.


ÜYELERİ NE OYNUYOR?


"Liverpool – Sheffield United" karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60'ı Liverpool'un kazanacağı görüşünde.


Bu maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %10'a yakını da "2.5 ÜST - 1,48" tercihine güveniyor...


Unutmayın, bu maça MBS2 fırsatıyla iddaa oynayabilirsiniz!

Manchester United, Tottenham, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zidane istedi, Real Madrid harekete geçti! Sadio Mane için transfer görüşmeleri başladı
Rakip takım hocasının taktik notlarını okumaya çalışan Mourinho sarı kart gördü Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama! Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor?

Son Dakika Haberleri
18:50 Son Dakika: Yargıtay şike davasında verilen kararı bozdu! Aziz Yıldırım yeniden yargılanacak - Son Dakika Spor
18:48 Yumrukla hakemi bayıltan futbolcuya 1 yıl men cezası - Son Dakika Spor
18:47 Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz: Transferleri kampa yetiştirmeye çalışacağız - Son Dakika Spor
18:44 Fenerbahçe'den, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında sert açıklama! - Son Dakika Spor
18:43 Fenerbahçe'den Trabzon Belediye Başkanı'na kınama - Son Dakika Spor
17:49 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin yeni yıl fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekti! Bebek mi geliyor? - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 18:53:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]