Son Dakika Haberleri: Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi
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Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

21 dakika önce

- Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi UEFA Süper Kupa maçı öncesi her iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti Güvenlik amaçlı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri indirildiİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa...

- Liverpool ve Chealsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi
UEFA Süper Kupa maçı öncesi her iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti
Güvenlik amaçlı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri indirildi
İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen taraftarlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi. Ayrıca Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine polis bariyerleri indirildi.
Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Stadyum çevresinde yapılan hazırlıklarda sona gelinirken, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi bazı taraftarlar Taksim Meydanı'na geldi. Üzerlerindeki formalarla İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar mağazaları gezdi.
İngiliz taraftarlar Taksim'de döner yedi
Bazı taraftarlar ise Sıraselviler Caddesi girişindeki restoranlarda döner yerken İstiklal Caddesi'nde yürüyen bazı taraftarlar, ilk kez İstanbul'a geldiklerini ve maç nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresine de polis bariyerleri indirildi. Yarın oynanacak maç nedeniyle bariyerlerin güvenlik amaçlı anıtın çevresinin kapatılacağı öğrenilirken, Taksim Meydanı'nda atlı polislerin de önlemler kapsamında devriye attıkları görüldü.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:28 Kaynak: İHA
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