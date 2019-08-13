Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi UEFA Süper Kupa maçı öncesi her iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti Güvenlik amaçlı Cumhuriyet Anıtın çevresine polis bariyerleri indirildiİSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı...

Liverpool ve Chelsea taraftarları Taksim'de gezip döner yedi

UEFA Süper Kupa maçı öncesi her iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti

Güvenlik amaçlı Cumhuriyet Anıtın çevresine polis bariyerleri indirildi

İSTANBUL - Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan UEFA Süper Kupa maçı öncesinde İstanbul'a gelen taraftarlar Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı taraftarlar döner yemeyi ihmal etmedi. Ayrıca Cumhuriyet Anıtının çevresine polis bariyerleri indirildi.

Dolmabahçe'deki Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupa maçı yarın karşı karşıya gelecek olan iki İngiliz takımının taraftarları gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Stadyum çevresinde yapılan hazırlıklarda sona gelinirken, yaklaşık 50 bin İngiliz taraftarının takip etmesi beklenen maç öncesi bazı taraftarlar Taksim Meydanı'na geldi. Üzerindeki formalarla İstiklal Caddesi üzerinde dolaşan taraftarlar mağazaları gezdi.

İngiliz taraftarlar Taksim'de döner yedi

Bazı taraftarlar ise Sıraselviler Caddesi girişindeki restoranlarda döner yedi. O anlar ise kameralarla görüntülendi. İstiklal Caddesi'nde yürüyen taraftarlar, ilk kez İstanbul'a geldiklerini ve maç nedeniyle heyecanlı olduklarını belirtti. Öte yandan Taksim Cumhuriyet Anıtının çevresine de polis bariyerleri indirildi. Yarın gerçekleştirilecek olan maç nedeniyle bariyerlerin güvenlik amaçlı anıtın çevresinin kapatılacağı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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