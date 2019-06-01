Son Dakika Haberleri: Liverpool ve Madrid'da bir torpido savaşçısı oldu.
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Liverpool ve Madrid'da bir torpido savaşçısı oldu.

1 saat önce

Torcedores, Liverpool'u Madten em numeros anterleri ve Tottenham Hotspur ile Lido dos Campeões arasında yaptı. Confira os torcedores Reds se divertindo antes jogo yapar.

Torcedores, Liverpool'u Madten em numeros anterleri ve Tottenham Hotspur ile Lido dos Campeões arasında yaptı. Confira os torcedores Reds se divertindo antes jogo yapar.
Liverpool ve Madrid'da bir torpido savaşçısı oldu.
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06 
Tottenham Hotspur, Liverpool, Spor
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