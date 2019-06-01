Liverpool ve Madrid'da bir torpido savaşçısı oldu.
1 saat önce
Torcedores, Liverpool'u Madten em numeros anterleri ve Tottenham Hotspur ile Lido dos Campeões arasında yaptı. Confira os torcedores Reds se divertindo antes jogo yapar.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:06
Torcedores, Liverpool
'u Madten em numeros anterleri ve Tottenham Hotspur
ile Lido dos Campeões arasında yaptı. Confira os torcedores Reds se divertindo antes jogo yapar.
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