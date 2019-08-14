Son Dakika Haberleri: LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI
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LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

6 dakika önce

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı.

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi.
Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren tekne turunun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:40 Kaynak: DHA
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