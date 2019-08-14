LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI
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UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı.
UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:40 Kaynak: DHA
Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren tekne turunun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
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