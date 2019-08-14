Son Dakika Haberleri: LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI
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LİVERPOOLLU TARAFTARLAR BOĞAZ TURUNA ÇIKTI

16 dakika önce

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı.

UEFA Süper Kupa Final maçında karşı karşıya gelecek Liverpool-Chelsea maçı öncesi Liverpoollu taraftarlar, tekneyle boğaz turuna çıktı. Yaklaşık 4 saat boyunca İstanbul'un ve boğazın tadını çıkaran futbolseverler, şarkılar ve marşlar söyleyerek doyasıya eğlendi.
Yaklaşık çok sayıda Liverpoollu taraftarın saat 14.00'da Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte çıktıkları boğaz turu 4 saat sürdü. Tur boyunca şarkılar söyleyip dans eden taraftarlar, bol bol fotoğraf çekildi. Kabataş İskelesi'nde sona eren tekne turunun ardından taraftarlar, maçın oynanacağı stada doğru yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 10:04 Kaynak: DHA
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