Son Dakika Haberleri: Livonca, Kernevekçe ve Man Galcesi... Avrupa'da ölü diller canlanıyor
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Livonca, Kernevekçe ve Man Galcesi... Avrupa'da ölü diller canlanıyor

44 dakika önce

Dünya genelinde konuşulan yaklaşık 6 bin dilden yüzde 43'ü yok olmanın eşiğinde, 1950'den bu yana en az 228 dil ise çoktan unutuldu. UNESCO'nun verileri dillerin yarısının tarihe karışacağına işaret etse de 'ölü dil' olarak nitelenebilecek Avrupa'da 3 diyalekt canlanarak yeniden hayata tutunuyor.

Livonca, Kernevekçe ve Man Galcesi... Avrupa'da ölü diller canlanıyor, System.String[]

Dünya genelinde konuşulan yaklaşık 6 bin dilden yüzde 43'ü yok olmanın eşiğinde. 1950'den bu yana en az 228 dil ise çoktan unutuldu. Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun verileri birçok dilin tarihe karışacağına işaret etse de Avrupa'da 'ölü dil' olarak nitelenebilecek 3 dil canlanarak yeniden hayata tutunmaya çalışıyor.


İngilizcenin bir diyalekti Man ve Kernevekçe ile Letonya'nın yerel ağızlarından 30 civarında kişinin konuşabildiği Livonca diğer dillere umut oluyor.

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Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 06:46 
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