Son Dakika Haberleri: Liyakat Başkanı Berkay Eskinazi Açıklaması

Liyakat Başkanı Berkay Eskinazi Açıklaması

2 saat önce

Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Başkanı Berkay Eskinazi, "Sadece ekonomiye girişimci kazandırmak değil, girişimcilerimize ihtiyaçları olan gücü ve yapısal direnci kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Liyakat Başkanı Berkay Eskinazi Açıklaması, System.String[]
Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT) Başkanı Berkay Eskinazi, "Sadece ekonomiye girişimci kazandırmak değil, girişimcilerimize ihtiyaçları olan gücü ve yapısal direnci kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'in Türkiye ekonomisi için önemli bir yıl olduğunu, ülkeyi kalkındıracak girişimcilerin, Ar-Ge, inovasyon, ürün ve süreç geliştirme, patent, yararlı, model, tasarım için ciddi kaynaklara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin böyle dönemlerde gerekli adımları atması gerektiğini bildiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Girişimcilik Türkiye'de büyür ve gelişirken, ekonomik durumun getirdiklerine göre pozisyon alıyor ve girişimcilerimizin firmalarını daha güçlü, daha köklü hale getirmek için çalışıyor olacağız. Yeni yılda ülkemizin gücüne ve girişimcilerimize güveniyoruz. Gündemimizde, ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden bağımsız, sermaye hareketlerinden daha az etkilenen, kendi vizyonunu ve misyonunu her şeyin üstünde tutan girişimcilerimiz için özel eğitim programları ve projelerimiz var. Dernek olarak sadece ekonomiye girişimci kazandırmak değil, girişimcilerimize ihtiyaçları olan gücü ve yapısal direnci kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Berkay Şahin, Ekonomi
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